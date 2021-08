Intervento del presidente afgano mentre continua l'avanzata dei talebani verso Kabul

“Consultazioni rapide” sono in corso sulla situazione in Afghanistan. Lo ha dichiarato il presidente del Paese, Ashraf Ghani, commentando l’offensiva dei talebani, arrivati ormai alle porte di Kabul. “So che siete preoccupati per il vostro presente e il vostro futuro, ma vi assicuro come vostro presidente che il mio obiettivo è prevenire ulteriore instabilità, violenza e sfollamenti”, ha detto il presidente Ghani parlando alla nazione. “Per fare questo”, ha aggiunto Ghani, citato da Tolo News, “ho avviato ampie consultazioni dentro e fuori il governo, con leader politici e partner internazionali e presto condividerò i risultati con la popolazione”.

Ghani: “Priorità ora è mobilitare esercito”

La rimobilitazione delle forze armate è la nostra “massima priorità”. Lo ha dichiarato in un discorso televisivo il presidente afghano, Ashraf Ghani, citato da Afp. Ghani ha assicurato che sono in corso le misure necessarie per raggiungere la rimobilitazione delle forze di difesa e sicurezza, ma ha promesso di prevenire ulteriori spargimenti di sangue nel Paese, dove da giorni è in corso l’avanzata dei talebani verso la capitale Kabul. Il presidente in un messaggio alla nazione, citato da Tolo News, ha ringraziato le forze afghane per il loro coraggio nel difendere il Paese e ha detto che non permetterà che la guerra porti più devastazione e morte alla popolazione.

