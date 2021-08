I due giganteschi roghi hanno già costretto all'evacuazione centinaia di persone

I vigili del fuoco nel nord della California continuano a lavorare per spegnere due diversi incendi che stanno minacciando centinaia di abitazioni nella Foresta nazionale di Shasta-Trinity. Il Monument Fire, che secondo le autorità è stato contenuto solo al 3%, ha provocato nuove evacuazioni nella Contea di Trinity. Parallelamente non si riesce a placare il Dixie Fire, che brucia da metà luglio. NO ARCHIVIO

