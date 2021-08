Almeno 50 le persone che sono rimaste intrappolate

Un tratto di autostrada sepolta da una frana in India nel distretto di Kinnau, nello stato dell’Himachal Pradesh. Diversi i veicoli travolti con 50 persone che sono rimaste intrappolate. La regione si trova a 600 chilometri a nord di Nuova Delhi. In corso le operazioni di soccorso: sette sono state salvate e sono in ospedale. I disastri causati da frane e inondazioni sono comuni in India durante la stagione dei monsoni da giugno a settembre.

