Costringerebbe la società americana Discovery Inc. a vendere la sua quota di controllo in TVN

(LaPresse) Manifestazioni in Polonia contro un disegno di legge visto come un tentativo del partito nazionalista al governo per mettere a tacere un’emittente televisiva indipendente di proprietà degli Stati Uniti, che critica il governo. Tecnicamente, il disegno di legge impedirebbe ai proprietari non europei di avere partecipazioni di controllo nelle società di media polacche. In pratica, costringerebbe la società americana Discovery Inc. a vendere la sua quota di controllo in TVN, una rete con molti canali che gestisce la stazione di tutte le notizie TVN24 e ha un programma di notizie serali di punta, che viene visto da milioni di persone ogni giorno. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che la legge non è diretta contro nessuno, ma cerca di proteggere la società polacca. Il disegno di legge è stato presentato il mese scorso.

