Un rogo ha minacciato anche di arrivare oltre i confini con il Kosovo

(LaPresse) I vigili del fuoco stanno cercando di tenere sotto controllo un vasto incendio scoppiato nel villaggio di Kalimash in Albania, che minaccia anche il Kosovo. Diverse zone boschive sono già bruciate ma sembra non ci siano feriti. Nella Macedonia del Nord invece dozzine di incendi sono scoppiati in seguito al record di temperature altissime registrate nel Paese.

