I Vigili del Fuoco faticano a contenere i giganteschi 'McFarland' e 'Monument Fire'

Centinaia di case sono minacciate dagli incendi nella Shasta-Trinity National Forest, nel nord della California. I McFarland e Monument Fire sono due vasti incendi boschivi che i Vigili del Fuoco stanno faticando a circoscrivere. Il primo è stato contenuto per un quarto, il secondo solo per il 3%. Il denso fumo che si sprigiona dai roghi della California continua a fluire in parti del Colorado e dello Utah, dove la qualità dell’aria in molte aree è stata valutata come malsana.

