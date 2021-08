Prosegue la battaglia dei vigili del fuoco contro i roghi nel sud del Paese

Proseguono gli sforzi dei vigili del fuoco per contenere gli incendi che, da undici giorni, stanno divampando nel sud della Turchia. I roghi, descritti come i peggiori nel Paese a memoria d’uomo, hanno finora ucciso otto persone, tra cui un volontario che stava portando acqua potabile e altri rinfreschi ai vigili del fuoco a Marmaris.

Gli incendi hanno anche ucciso innumerevoli animali, distrutto acri di foreste vicino alle mete turistiche e costretto migliaia di persone a evacuare dalle proprie abitazioni. I vigili del fuoco dei comuni di tutta la Turchia hanno inviato squadre e attrezzature nelle aree colpite per combattere gli incendi. Alcune squadre stanno lavorando per impedire che gli incendi raggiungano i residenti di Milas, le loro case e i loro campi, lavorando vicino alle aree residenziali per evitare le fiamme e supportando anche altre squadre sul campo con operazioni di spegnimento e raffreddamento. I terreni agricoli sono stati devastati dagli incendi, lasciando molti nella regione preoccupati per il proprio sostentamento.

L’alto funzionario forestale turco ha affermato che 217 incendi sono stati domati dal 28 luglio in oltre la metà delle province del Paese.

I funzionari europei hanno incolpato il cambiamento climatico per il gran numero di incendi che bruciano nell’Europa meridionale, dall’Italia meridionale ai Balcani, alla Grecia e alla Turchia.

