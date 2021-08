Il caldo alimenta le fiamme

Vasti incendi stanno devastando la Turchia da giorni. Le autorità hanno evacuato in questi giorni la zona vicina alla cittadina di Milas: anche gli abitanti hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. In tanti hanno cercato di mettere in salvo il bestiame, mucche e cavalli. I rogi vanno avanti da settimane, dopo l’ondata di calore che ha colpito la zona e che sta provocando incendi anche in Grecia.

