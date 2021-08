Il brand si è scusato per "ogni fraintendimento che possa essere stato causato"

Snickers ha ritirato in Spagna uno spot televisivo, dopo essere stata travolta da un’ondata di accuse di omofobia e presa di mira da un boicottaggio. Nella pubblicità di 20 secondi si vede l’influncer Aless Gibaja mordere un gelato del marchio e ‘trasformarsi’ in un uomo barbuto e con la voce profonda. “Meglio?”, chiede l’amico seduto allo stesso tavolino. “Meglio”, è la risposta. Uno slogan aggiunge: “Non sei te stesso, quando sei affamato”. Il video è diventato virale per giorni, insieme alle accuse di omofobia e mentre si diffondeva l’appello a non comprare i dolcetti Snickers. Il brand ha infinte annunciato il ritiro dello spot, hanno riferito i media spagnoli, e si è scusato per “ogni fraintendimento che possa essere stato causato” dal filmato.

Lo scopo, ha aggiunto, sarebbe stato “di trasmettere in un modo amichevole e casual che la fame può cambiare il carattere”. Si è scusata anche la compagnia Mars Wrigley, parlando di un “errore”. Dure critiche sono arrivate anche dalla ministra dell’Uguaglianza spagnola, Irene Montero, che su Twitter ha scritto: “Mi chiedo a chi possa sembrare una buona idea usare l’omofobia come strategia commerciale. La nostra società è diversificata e tollerante. Si spera che anche coloro che hanno il potere di prendere decisioni su ciò che vediamo e ascoltiamo negli spot pubblicitari e negli spettacoli televisivi impareranno ad esserlo”.

