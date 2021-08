(LaPresse) – Migliaia di persone sono scese in strada mercoledì a Beirut in occasione dell’anniversario della devastante esplosione in un silos del porto che il 4 agosto scorso scosse la capitale libanese, provocando 214 morti, migliaia di feriti e ingenti danni. I manifestanti chiedono giustizia. Slogan contro il governo accusato di corruzione e ritenuto responsabile della grave crisi economica che sta colpendo il Libano.

