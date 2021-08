L'emergenza va avanti dal 14 luglio scorso, evacuate 15mila persone nel nord dello Stato

Migliaia di vigili del fuoco si preparano ad affrontare una delle giornate più difficili nella lotta contro l’incendio Dixie, che dal 14 luglio scorso sta devastando il nord della California. Le condizioni meteo infatti rendono ancora più difficili le operazioni di contenimento delle fiamme, a causa dei forti venti, caldi e secchi, in arrivo. Sinora le squadre impegnate sono state in grado di salvare abitazione e contenere pià fronti di fuoco ma l’allerta meteo diramata per mercoledi pomeriggio fa temere il peggio. Le autorità hanno fatto sapere che a causa del Dixi Fire martedì 3 agosto è stata ordinata l’evacuazione di circa 15.000 persone. L’incendio divampa ormai da oltre 3 settimane e si è esteso per 1.024 chilometri quadrati, attraverso le contee di Plumas e Butte: ha minacciato migliaia di case e distrutto 67 abitazioni e altri edifici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata