Roghi violenti nei pressi della località turistica sulla costa

(LaPresse) – In Turchia diversi incendi si sono sviluppati nella zona di Bodrum, popolare meta balneare sulla costa. I residenti del vicino villaggio di Bozalan hanno dovuto fuggire dalle fiamme mentre gli elicotteri dei vigili del fuoco erano in azione nel tentativo di domare i roghi. A Cokertme gli abitanti sono stati evacuati via mare su imbarcazioni. Gl incendi durano da sei giorni e hanno provocato 8 morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata