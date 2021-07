Le fiamme si sono propagate oltre il confine con la Siria

I vigili del fuoco lottano da due giorni per contenere gli incendi nel nord del Libano che si sono propagati oltre il confine con la Siria. Le fiamme hanno ucciso almeno una persona, un ragazzo di 15 anni, che stava aiutando i vigili del fuoco. La Protezione Civile libanese ha dichiarato di aver schierato 25 camion dei pompieri, supportati da quattro elicotteri dell’Aeronautica e unità militari, per spegnere le fiamme. Ma gli incendi hanno continuato a infuriare, diffondendosi a est, e hanno già colpito vaste aree di foresta nel nord montuoso, avvicinandosi al villaggio di Qobayat. La Croce Rossa libanese ha dichiarato di aver evacuato 17 persone e curate oltre 30, otto delle quali ricoverate in ospedale.

