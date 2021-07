Elicotteri in azione per spegnere le fiamme

(LaPresse) – C’è una vittima nell’esplosione di un impianto chimico nel parco industrale di Leverkusen, in Renania Nord Vestfalia, in Germania, come riferito dalla polizia di Colonia. 16 persone sono rimaste ferite (di cui quattro in modo grave) mentre sono quattro i dispersi.

