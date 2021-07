I manifestanti chiedono l'impeachment del presidente per la gestione della pandemia

(LaPresse) – Decine di migliaia di brasiliani sono tornati a manifestare sabato in diverse città del paese per chiedere l’impeachment del presidente Jair Bolsonaro, sotto accusa per la gestione della pandemia: 1.108 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore, mentre il numero di contagi ha raggiunto le 19.670.534 unità con i 38.091 nuovi casi registrati sabato. A San Paolo migliaia di persone sono sfilate in corteo con striscioni contro il Capo dello Stato.

