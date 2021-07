Nei Paesi Bassi, migliaia di persone che hanno evacuato le aree colpite stanno iniziando a tornare a casa per esaminare i danni

(LaPresse) Si è fermata nelle ultime ore la pioggia nelle aree più colpite di Germania, Belgio e Paesi Bassi, ma i temporali e gli acquazzoni sono continuati in altre parti dell’Europa occidentale e centrale (come ad esempio in Repubblica Ceca). Le acque si ritirano. Nei Paesi Bassi, migliaia di persone che hanno evacuato le aree colpite stanno iniziando a tornare a casa per esaminare i danni.

