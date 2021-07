Era stato ricoverato lo scorso mercoledì

(LaPresse) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato per il trattamento di un’ostruzione intestinale e per singhiozzo cronico. I suoi medici hanno spiegato che il presidente dovrà fare ulteriori esami per valutare se sia necessario l’intervento chirurgico. Bolsonaro era stato ricoverato lo scorso mercoledì a Brasilia.

