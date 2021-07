Le immagini dell'elicottero al lavoro in California

(LaPresse) Violento incendio vicino alla città di Paradise, nel nord della California, che in gran parte è stata già distrutta in un incendio nel 2018 in cui persero la vita 85 persone, nel rogo che ha causato più vittime nella storia degli Stati Uniti. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione dell’area circorstante e hanno avvisato i residenti delle comunità di Pulga e Concow di essere pronti a lasciare la zona.

