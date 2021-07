(LaPresse) Ondata di caldo anche in Inghilterra. Folla nelle spiagge della Gran Bretagna, a Bournemouth, in uno dei giorni più caldo dell’anno e a poche ore dal ‘liberi tutti’ nel Regno Unito, il 19 luglio, giornata in cui saranno abolite tutte le misure restrittive come voluto dal governo guidato da Boris Johnson.

