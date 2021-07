Oltre 300 incendi nella regione dello Yakutsk

Continuano gli incendi nella Russia orientale: l’aereo militare IL-76 e un elicottero MI-8 si sono alzati in volo per spegnere i roghi nella regione di Yakutsk, come hanno mostrato i video diffusi del ministero della difesa che ha lanciato oltre 420 tonnellate di acqua sugli incendi. Secondo i funzionari del ministero sono oltre 310 gli incendi boschivi scoppiati nella regione di Yakutsk.

