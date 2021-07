Le festività presiedute dal presidente Macron

(LaPresse) La Francia torna a festeggiare l’anniversario della presa della Bastiglia con la tipica parata militare sugli Champs Elisées. Le celebrazioni, ridotte per via del covid, sono state presiedute dal presidente Emmanuel Macron. Il capo dell’Eliseo ha percorso il celebre viale parigino che collega Place de la Concorde all’Arco di Trionfo a bordo di una ‘command car”. Al suo fianco c’era il capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Francois Lecointre. Un ritorno alla normalità, visto che lo scorso anno la parata era stata cancellata, ma che però ha visto alcune limitazioni per via del covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata