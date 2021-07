La maggior parte delle vittime in Rajasthan

(LaPresse) – Almeno 38 persone sono morte dopo essere state colpite da fulmini in India in 24 ore, hanno fatto sapere lunedì le autorità. La maggior parte delle vittime nello stato occidentale del Rajasthan dove 11 persone hanno perso la vita, dopo essere stati colpiti vicino a una torre di guardia di un forte del 12esimo secolo mentre nell’area era in atto una tempesta e pioggia monsonica. I fulmini sono frequenti in India durante la stagione dei monsoni da giugno e settembre.

