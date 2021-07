Il gruppo estremista al-Shabab ha rivendicato la responsabilità dell'attacco

(LaPresse) Almeno 9 persone sono morte e altre 8 sono rimasta ferite in una potente esplosione a Mogadiscio, capitale della Somalia. Un bilancio però che potrebbe aggravarsi visto che di alcune persone coinvolte non si hanno notizie perché ricoverate in ospedali più periferici. Il gruppo estremista al-Shabab ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. E’ la seconda esplosione che ha scosso Mogadiscio in questo mese: la prima contro un negozio aveva ucciso 10 persone.

