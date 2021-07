Manifestazione contro le restrizioni all'esportazione di carne

(LaPresse) – Centinaia di agricoltori e allevatori di bestiame si sono riuniti a San Nicolás, nel cuore della Pampa argentina, per protestare contro le restrizioni all’esportazione di carne e varie altre misure adottate dal governo Fernández I manifestanti sono arrivati ​​con camion, cavalli e trattori in un parcheggio a lato dell’autostrada a circa 239 km da Buenos Aires. Al centro del conflitto c’è la restrizione all’esportazione di carne imposta dal governo Alberto Fernández il mese scorso per aumentare l’offerta interna e quindi abbassare i prezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata