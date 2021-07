Decine di auto bloccate e disagi in tutta la città

Le strade e le stazioni della metropolitana di New York, nella parte superiore di Manhattan, allagate dopo i forti temporali provocati dalla tempesta tropicale Elsa. Alcune persone hanno camminato per la città immersi nell’acqua fino alla vita mentre diverse auto sono rimaste bloccate tra le vie che sembravano fiumi in piena.

