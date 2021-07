L'uomo è accusato di aver ucciso un israeliano e di averne feriti altri due

(LaPresse) – L’esercito israeliano ha demolito l’abitazione di un palestinese a Turmus Ayya, in Cisgiordania. L’uomo è in carcere per aver ucciso un israeliano e averne feriti altri due investendoli con la sua automobile nel maggio scorso. Un tribunale israeliano ha respinto una richiesta di annullare la demolizione da parte della moglie, da cui è separato, che vive nella casa con due figli.

