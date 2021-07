Visita del Presidente a Parigi: "Legame unico tra i due Paesi"

(LaPresse) – “Francia e Italia condividono un legame comune e unico, che si basa su valori e visioni condivisi. Questa nostra partnership è essenziale, lo è per l’Unione europea e per la comunità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Emmanuel Macron all’Eliseo. “Questo legame si è visto anche a Bruxelles in occasione del Recovery, con la posizione preziosa del presidente Macron”, ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

