Villaggi evacuati e case distrutte dalle fiamme

(LaPresse) – Un incendio devastante ha mandato in fumo una foresta sulle montagne di Troodos a Cipro, nel sud dell’isola. I soccorrittori hanno trovato i corpi carbonizzati di quattro persone. Evacuati otto villaggi e distrutte numerose case. In fumo 50 chilometri quadrati di foresta. Gli elicotteri sono in azione per spegnere le fiamme. In aiuto delle autorità cipriote sono in arrivo rinforzi da Israele e Grecia.

