Si celebra la giornata di preghiera per la Pace nel Paese dei cedri

(LaPresse) – In Vaticano la Giornata di preghiera per la pace in Libano, indetta da Papa Francesco. Si è aperta a Casa Santa Marta, con il saluto rivolto da Bergoglio ai responsabili delle Comunità cristiane libanesi e ai membri delle Delegazioni. Il Pontefice e Patriarchi si sono poi recati a piedi da Casa Santa Marta nella Basilica vaticana entrando attraverso la Porta della preghiera. Il programma della Giornata si conclude in serata, nella Basilica Vaticana, con la preghiera ecumenica scandita dalla proclamazione di alcuni brani della Parola di Dio

