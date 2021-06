Nelle immagini le imbarcazioni che hanno trasportato la "sorellina" dell'iconico monumento

(LaPresse) La “Sorellina” della Statua della Libertà, una replica dell’iconico monumento, è arrivata a New York dalla Francia mercoledì. Lady Liberty ha lasciato Le Havre, in Francia, il 23 giugno e ha percorso lo stesso identico percorso a bordo della nave CMA CGM Nerval intrapreso 136 anni fa dalla sua antenata, simbolo di amicizia tra Stati Uniti e Francia. La replica, del peso di 1.000 libbre e alta 9 piedi, è realizzata con lo stesso stampo in gesso dell’originale del 1878 di Auguste Bartholdi. Sarà esposto a Ellis Island durante il fine settimana del 4 luglio prima di raggiungere Washington per il giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio.

