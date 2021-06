Migliaia di persone costrette ad abbandonare la propria casa

(LaPresse) Un nuovo incendio nel nord della California, causato da un fulmine, è cresciuto in modo significativo, rappresentando una minaccia per le comunità. Da settimane lo Stato americano combatte contro roghi di diversa natura, alimentati anche da un caldo anomalo, con picchi fino a 43 gradi. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Siskiyou ha emesso ordini di evacuazione per le aree del lago Shastina e della Juniper Valley.

Oltre 10mila evacuati

Si stima che oltre diecimila persone siano state costrette ad abbandonare la propria abitazione. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno sparato e ucciso un uomo che aveva estratto una pistola mentre cercavano di tenerlo fuori da un complesso di fattorie dove si coltivava marijuana, gestito prevalentemente da famiglie di etnia Hmong, proprio in una zona dove infuriava l’incendio.

