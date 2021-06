Bruciati alcuni volantini con la foto del monarca

(LaPresse) – I sostenitori dell’indipendenza catalana hanno protestato contro la visita del re di Spagna Felipe VI a Barcellona. Il monarca si trovava in città per celebrare l’apertura di un’importante fiera internazionale, il Mobile World Congress, che inizia oggi. Tra bandiere e striscioni, i separatisti hanno bruciato alcuni volantini con la foto di Felipe. Continuano a essere frequenti le manifestazioni contro le visite in Catalogna del re, simbolo del governo centrale di Madrid e critico nei confronti dei movimenti separatisti.

