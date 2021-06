Centinaia di soldati e carri armati hanno attraversato la lunga pista del Carabobo Field

(LaPresse) Il Venezuela festeggia il 200° anniversario della battaglia per l’indipendenza di Carabobo con una parata militare. Centinaia di soldati e carri armati hanno attraversato la lunga pista del Carabobo Field, dove si è svolta la battaglia decisiva per l’indipendenza. È una data significativa per il governo socialista. “Siamo arrivati ​​al 2021 vittoriosi. Ordine compiuto, mio ​​comandante Chavez”, ha detto il ministro della Difesa davanti al pubblico di ufficiali militari e civili ma non al presidente Maduro, che non ha partecipato all’evento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata