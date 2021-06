Le autorità del Marocco e il loro lavoro nella lotta al terrorismo sono stati elogiati giovedì a Rabat dalle Nazioni Unite, in occasione dell’inaugurazione a Rabat della sede dell’Ufficio del Programma delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo e la Formazione in Africa (UNOCT). In questa occasione, il vice segretario generale dell’Onu per la lotta al terrorismo, Vladimir Voronkov, ha salutato ha espresso il suo apprezzamento per la cooperazione con il Marocco nella lotta al terrorismo, elogiando il “forte sostegno” del Regno al programma di lotta al terrorismo. Voronkov ha anche elogiato il ruolo del Marocco come copresidente del Forum Mondiale di lotta al terrorismo (GCTF) e come partner Onu nella lotta contro ‘questo flagello planetario’.

“Sin dalla sua creazione nel 2017, l’UNOCT ha messo in atto diversi programmi per prevenire e combattere il terrorismo, e l’apertura a Rabat dell’Ufficio del Programma Onu riavvicinerà le competenze del Regno agli altri Paesi del continente africano”, si è rallegrato il vice segretario generale delle Nazioni Unite. L’Ufficio di Rabat è “un centro di formazione indispensabile per il nostro lavoro di formazione e di potenziamento delle capacità, in particolare per l’Africa occidentale”, ha osservato Voronkov.

Il Marocco e l’Onu avevano firmato, nell’ottobre 2020, un accordo di sede per l’istituzione nel Regno dell’Ufficio del Programma. Firmato da Bourita e Voronkov, tale accordo riflette l’ambizione di coniugare gli sforzi per affrontare le sfide legate alla crescente minaccia terroristica in Africa negli ultimi anni. L’UNOCT è stato creato nel 2017 al fine di supportare gli sforzi delle varie istituzioni delle Nazioni Unite nelle loro missioni per accompagnare gli Stati membri nell’attuazione della strategia globale nella lotta contro il terrorismo delle Nazioni Unite.

