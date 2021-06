Dopo le proteste contro il primo ministro Pashinyan

(LaPresse) – Aperti i seggi elettorali in Armenia per le elezioni parlamentari anticipate che arrivano dopo mesi di proteste che chiedono le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan. Pashinyan, entrato in carica appena tre anni fa, ha indetto il voto nel tentativo di disinnescare le tensioni politiche sulla sua gestione del conflitto con l’Azerbaigian sulla regione separatista del Nagorno-Karabakh.

