(LaPresse) Israele ha annunciato che trasferirà circa un milione di dosi di vaccini contro il coronavirus all’Autorità Nazionale Palestinese entro la fine dell’anno. Lo Stato ebraico è stato al centro di numerose critiche per non aver condiviso i suoi vaccini con i 4,5 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania e a Gaza. L’accordo è stato annunciato dal nuovo governo israeliano, che ha prestato giuramento domenica.

