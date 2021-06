Il 37enne è apparso in tv durante la plenaria dell'8° Comitato centrale del Partito dei lavoratori

(LaPresse) Kim Jong Un è molto dimagrito. Il leader nordcoreano 37enne è apparso sulla tv di Stato in un servizio dedicato alla riunione plenaria dell’ottavo Comitato centrale del Partito dei Lavoratori di Pyongyang dl 15 giugno ed è evidente che abbia perso peso. La salute del dittatore è stata per mesi al centro dell’attenzione dei media internazionali: il dimagrimento di Kim, secondo Hong Min, analista senior presso l’Istituto coreano per l’unificazione nazionale di Seul, è più probabilmente un tentativo di migliorare la sua salute, piuttosto che un segno di malattia. Nel video vengono comparate due foto del leader nordcoreano, una scattata l’8 febbraio scorso e l’altra il 15 giugno 2021, che mostrano il cambiamento fisico del capo di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata