Alcuni sono in condizioni critiche, il governo parla di "vile attacco terroristico"

(LaPresse) – Un’autobomba è saltata in aria in una base militare colombiana, nella città di frontiera Cucuta. Almeno 36 persone sono rimaste ferite e tre versano in condizioni critiche, hanno riferito le autorità locali. Sul posto si è recato il ministro della Difesa Diego Molano, che ha definito l’episodio un “vile attacco terroristico”. L’ambasciata degli Stati Uniti a Bogotà ha scritto sul suo account Twitter che un piccolo gruppo di militari americani era nella base quando è avvenuta l’esplosione, ma non è stato ferito. I soldati statunitensi erano lì per condurre esercizi di addestramento, ha riferito l’ambasciata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata