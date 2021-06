Le parole del Pontefice in un video messaggio

(LaPresse) “Chi vuole rialzarsi da una caduta, deve confrontarsi con le circostanze del proprio crollo e riconoscere gli elementi di responsabilità”. A dirlo è Papa Francesco in un video messaggio inviato ai partecipanti alla 16ª edizione del Globsec Bratislava Forum dedicato al tema: “Rebuild the World Back Better”. Il Pontefice ha stigmatizzato “un mondo che si è fatto ingannare da un illusorio senso di sicurezza fondato sulla fame del guadagno”. “Vedo uno stile di vita che non si prende abbastanza cura dell’ambiente. Ci si è abituati a consumare e a distruggere senza ritegno ciò che appartiene a tutti e va custodito con rispetto, creando un ‘debito ecologico’ a carico anzitutto dei poveri e delle generazioni future”, ha aggiunto Bergoglio.

