Fiamme e fumo si sono sprigionati per tutto il giorno. Le autorità: "Nessun pericolo per la qualità dell'aria"

(LaPresse) Un’esplosione in un impianto chimico di Rockton, nel nord dell’Illinois, ha scatenato incendi che hanno prodotto fiamme ed enormi pennacchi di denso fumo nero nell’aria e detriti sul terreno, portando all’evacuazione di settanta dipendenti. Sgombrate anche le case e le attività commerciali vicino allo stabilimento, ma nel corso della giornata l’evacuazione è stata estesa fino a oltre tre chilometri dal luogo dell’incidente. L’esplosione si è verificata la mattina di lunedì 14 giugno e in tarda serata l’incendio stava ancora divampando. Complicate le operazioni delle squadre di emergenza: un vigile del fuoco è rimasto ferito durante i tentativi di spegnimento. L’incidente è avvenuto presso la Chemtool Inc., un’azienda che produce lubrificanti, prodotti grassi e fluidi. Le autorità locali hanno garantito che non esiste alcun pericolo per la qualità dell’aria a livello del suolo.

