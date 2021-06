Numerosi i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento

(LaPresse) Prosegue l’emergenza incendi nel sud della California. Nuovi roghi sono divampati tra i boschi della Contea di Ventura, a nord di Los Angeles. Numerosi equipaggi di vigili del fuoco sono stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento, rese difficili dalle aree impervie, dal caldo torrido e dal vento. Per tutta la settimana, in California, è previsto un caldo anomalo. La bandiera rossa, che indica l’allarme incendi, sarà in vigore per almeno 48 ore lungo tutta la costa meridionale della Contea di Santa Barbara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata