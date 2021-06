La balena aveva una lenza conficcata in bocca, ma a causa delle condizioni del mare, non è stato possibile liberarla subito

(LaPresse) Liberata dopo tre giorni di lavoro una balena che era rimasta impigliata negli attrezzi da pesca, avvistata per la prima volta lunedì da una barca sulla Stellwagen Bank, a nord-est di Provincetown. La balena aveva una lenza conficcata in bocca, ma a causa delle condizioni del mare, non è stato possibile liberarla subito. Il cetaceo si è poi spostato a circa 25 miglia a nord verso le acque a largo del porto di Boston, dove è rimasta impigliata in alcuni attrezzi ancorati al fondo del mare. L’equipaggio che l’ha salvata ha usato un coltello a forma di uncino all’estremità di un palo dicirca 30 piedi per tagliare la corda che teneva la balena bloccata al fondale.

