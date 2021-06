Il presidente Usa dopo l'incontro con BoJo sulla Carta Atlantica

(LaPresse) “Ottanta anni fa Churchill e Roosevelt hanno firmato l’accordo conosciuto come Carta Atlantica, oggi siamo partiti da quell’accordo per parlare delle sfide del nostro secolo”. Lo ha detto Joe Biden in Cornovaglia, dopo il pre meeting del G7 con il primo ministro Boris Johnson. Biden ha sottolineato che è stata riaffermata “la speciale relazione” tra i due popoli.

