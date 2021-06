Da Eisernhower a Trump, tutti i capi della Casa Bianca ricevuti dalla sovrana britannica

(LaPresse/Ap) Joe Biden sarà il 13esimo presidente americano in carica ad incontrare la Regina Elisabetta II. Il capo della Casa Bianca, in Europa per il suo primo viaggio all’estero dall’inizio del mandato, è stato invitato al castello di Windsor dalla sovrana britannica per domenica. Durante i suoi quasi 70 anni di regno, la monarca 95enne ha incontrato tutti i presidenti degli Stati Uniti da Harry Truman in avanti, ad eccezione di Lyndon Johnson, che non ha visitato la Gran Bretagna mentre era in carica. Incontrò anche Herbert Hoover, sebbene fosse nel 1957, più di 20 anni dopo che aveva lasciato la Casa Bianca. L’ultimo capo di Stato americano incontrato dalla Regina è stato Donald Trump nel luglio 2018, nel cortile del castello di Windsor.

