Il presidente americano è giunto in Gran Bretagna: "Le democrazie del mondo unite per difendere i nostri valori"

(LaPresse) Joe Biden è arrivato in Gran Bretagna, prima tappa del primo viaggio da capo della Casa Bianca in Europa. “Gli Stati Uniti sono tornati” e “le democrazie del mondo sono unite nell’affrontare le sfide più difficili e le questioni che contano di più per il nostro futuro”, “siamo impegnati con determinazione a difendere i nostri valori e a dare risposte ai nostri popoli”. Così il presidente americano parlando alle truppe a Mildenhall, in Inghilterra.

Biden parteciperà al G7 in Cornovaglia e in questi otto giorni, Biden vuole che l’Occidente riaffermi pubblicamente di poter competere economicamente con la Cina e di poter affrontare la Russia, mentre il mondo emerge dalla pandemia di Covid-19. In Europa, parteciperà anche ai vertici della Nato e dell’Ue, e infine incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin a Ginevra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata