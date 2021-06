Per il presidente americano l'Occidente deve poter competere economicamente con Pechino e affrontare Mosca

Nel primo viaggio oltremare del suo mandato, il presidente Joe Biden è pronto a riaffermare il ruolo degli Stati Uniti sul palcoscenico mondiale, stabilizzando le relazioni con gli alleati dopo gli scossoni apportati dal predecessore Donald Trump e promuovendo la democrazia come solo baluardo di fronte agli autoritarismi. “Oggi sono in viaggio per il Regno Unito e l’Europa per il primo viaggio all’estero della mia presidenza. So che le democrazie possono unirsi per affrontare le sfide di questa nuova era: questa settimana, in Europa, abbiamo la possibilità di dimostrarlo”, ha scritto su Twitter prima di partire. Ha aggiunto che l’obiettivo è “far capire a Putin e alla Cina che l’Europa e gli Usa sono compatti e che il G7 si muoverà“.

In questi otto giorni, Biden vuole che l’Occidente riaffermi pubblicamente di poter competere economicamente con la Cina e di poter affrontare la Russia, mentre il mondo emerge dalla pandemia di Covid-19. In Europa, parteciperà al vertice del G7 in Cornovaglia, poi a quelli della Nato e dell’Ue, e infine incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. Intenderà rassicurare le capitali europee sul fatto che possono nuovamente contare su Washington come partner affidabile, di fronte alle minacce di Mosca, sia sul fronte orientale sia online. Prima, lo stop inaugurale del viaggio sarà un discorso alle truppe Usa di stanza nel Regno Unito, mentre a Bruxelles vedrà poi anche il turco Recep Tayyip Erdogan, in un faccia a faccia dopo anni di tensioni.

Il viaggio si concentrerà più sul ‘passare il messaggio’ che su azioni o proposte concrete. La lista di impegni di Biden è ambiziosa. Nel faccia a faccia con Putin, intende far pressione per la fine delle provocazioni, tra cui gli attacchi hacker alle compagnie Usa, l’incarcerazione del leader dell’opposizione Alexei Navalny, gli sforzi del Cremlino per interferire nelle elezioni. Intende poi discutere con gli alleati il coordinamento contro il Covid-19, così come esortarli ad aderire a una strategia comune per controllare la Cina, concorrente emergente su economia e sicurezza nazionale. Inoltre, il democratico vuole spingere gli alleati periferici, come l’Australia, ad assumere impegni più aggressivi contro il riscaldamento climatico.

Si troverà davanti i leader mondiali, ancora ‘scottati’ da quattro anni di politiche di Trump, che hanno messo a dura prova le alleanze di lungo corso. “In questo momento di incertezza globale, mentre il mondo è ancora alle prese con una pandemia che capita una volta ogni secolo”, ha scritto Biden in un editoriale del Washington Post, “questo viaggio riguarda la realizzazione di un rinnovato impegno nei confronti dei nostri alleati e partner e dimostra la capacità delle democrazie di affrontare le sfide e scoraggiare le minacce di questa nuova era”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata