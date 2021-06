Con un tasso di crescita rivisto al rialzo dalla Banca Mondiale al 4,6% nel 2021, l’economia marocchina dovrebbe fare meglio di tutti i paesi della regione del Medioriente e del Nord Africa grazie soprattutto ai cambiamenti favorevoli della situazione epidemiologica del Regno e la campagna di vaccinazione. La Banca Mondiale , che mercoledì 9 giugno ha pubblicato l’ultima edizione del rapporto ‘World Economic Outlook’, ha aggiornato le sue previsioni di crescita per il 2021. Per l’economia marocchina, la Banca Mondiale ha rivisto al rialzo di 0,6 punti la precedente previsione di crescita del PIL per l’anno 2021, contando ora su un tasso del 4,6%. Secondo gli esperti dell’Istituzione Multilaterale , diversi fattori giustificano il miglioramento, a cominciare dalla “riduzione dei problemi legati alla siccità, al mantenimento di politiche accomodanti e all’allentamento delle restrizioni imposte agli sfollamenti interni”. In particolare l’allentamento delle misure restrittive è stato reso possibile grazie agli sviluppi favorevoli della situazione epidemiologica del Regno e della campagna di vaccinazione, come precisa il rapporto.

Vaccinato il 17% della popolazione

La capacità organizzativa accompagnata da meccanismi di sostegno economico all’insorgere della pandemia l’anno scorso e la forte campagna di vaccinazione, con il 17% della popolazione che ha completato la seconda vaccinazione, il Marocco si colloca così nella top 10 mondiale della popolazione vaccinata per numero di abitanti secondo l’Oms. Riprendono anche i voli con i Paesi Europei e gli Usa a partire da martedì 15 giugno 2021. “Sulla base degli indicatori positivi della situazione epidemiologica nel Regno del Marocco e del calo dei casi di contagi con il nuovo coronavirus, in particolare dopo l’ampliamento delle campagne di vaccinazione nel nostro Paese, le autorità marocchine sono intervenute con nuove misure progressive per allentare le restrizioni alla circolazione dei viaggiatori che desiderano accedere al territorio nazionale”, afferma il Ministero degli Esteri in un nota. Secondo le proiezioni della Banca Mondiale, l’economia marocchina dovrebbe essere la più dinamica della regione Mena (Medioriente e Nord Africa) nel 2021, se si esclude la Libia (+66%) che registra variazioni molto ampie del suo Pil da un anno all’altro. Il Marocco sarebbe davanti a Tunisia (+4% nel 2021), Algeria (+3,6%), Bahrain (+3,3%), Qatar (+3%) ed Egitto (+2,3%).

Il documento rileva inoltre un netto miglioramento delle prospettive per l’economia mondiale. “Si prevede che l’economia globale crescerà del 5,6% nel 2021, registrando un rimbalzo post-recessione di grandezza senza precedenti in 80 anni”, afferma il rapporto. Tuttavia, questa ripresa nasconde notevoli disparità tra i paesi. “Questa ripresa è in gran parte dovuta alla vigorosa ripresa di alcune grandi economie, mentre molte economie emergenti e in via di sviluppo sono ancora alle prese con la pandemia di Covid-19 e le sue ricadute”, afferma il documento. Per la regione Mena, il tasso di crescita dovrebbe essere limitato al 2,4% nel 2021. La Banca mondiale stima che i paesi di questa regione non siano ancora completamente fuori pericolo. “I rischi di degrado sono preponderanti e legati alla possibilità di una recrudescenza della pandemia e ai ritardi nella distribuzione dei vaccini”, osserva il rapporto. Inoltre, spiega la stessa fonte, “la mancanza di diversificazione economica rimane problematica”, a causa della domanda di petrolio che dovrebbe rimanere al di sotto dei livelli pre-pandemia fino alla fine del 2023. Infine, avverte la Banca mondiale, “disordini sociali e conflitti sono anche rischi ricorrenti” per alcuni paesi MENA.