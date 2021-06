Il commovente incontro tra una mamma e una bimba honduregna in Texas

(LaPresse) Un abbraccio atteso sei anni quello che hanno potuto scambiarsi, tra le lacrime, Glenda Valdez e sua figlia Emely, una bambina honduregna di 9 anni che, come succede a tantissimi altri minori, ha passato da sola il confine tra Messico e Stati Uniti. Il commovente incontro è avvenuto domenica 6 giugno all’aeroporto Austin-Bergstrom, in Texas, organizzato dalle autorità americane che sono riuscite a ricongiungere la famiglia, nonostante la piccola non avesse alcuna informazione su dove si trovasse la madre.

Sei anni fa la madre lascia l’Honduras e la figlia di 3 anni

La 26enne Glenda era partita per gli Stati Uniti sei anni fa, lasciando la figlia di tre anni in Honduras, affidata alle cure della suocera, visto che il padre non era presente e non si occupava della famiglia. In questi anni è riuscita a mantenere pochi contatti con la bambina, ostacolati dall’altro genitore, il quale concedeva solo qualche videochiamata ogni tanto. A un certo punto l’uomo, senza avvisare la donna, ha deciso di far partire la bambina per gli Stati Uniti, da sola, senza accompagnatori, facendole fare il viaggio con degli sconosciuti.

Glenda riconosce la figlia in tv

La madre, che vive a Austin, ha riconosciuto la figlia vedendola in tv, il 13 maggio scorso, quando la polizia ha fermato la piccola assieme a un gruppo di migranti sorpresi a La Joya, in Texas. Emely era in cammino da sei ore, aveva perso una scarpa e il numero di telefono della madre, non sapeva dove andare, era in lacrime, disperata. A quel punto Guenda ha chiamato le autorità e cercato in ogni modo di ritracciarla, riuscendoci.

Migliaia di minori viaggiano soli verso gli Usa

Il caso di Emely non è isolato: è infatti in deciso aumento il numero dei bambini che entrano da soli negli Stati Uniti dal Messico: quasi 19.000 a marzo (il numero più alto mai registrato) e quasi 17.200 ad aprile (il secondo più alto). Quasi un minore non accompagnato su tre proviene dall’Honduras, secondo solo al Guatemala.

