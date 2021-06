Circa il 60% dei bambini separati dalle famiglie in base alla politica di 'tolleranza zero' del tycoon sono del Guatemala

L’amministrazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha identificato oltre 3.900 bambini separati dai loro genitori al confine Usa-Messico in base alla cosiddetta politica di ‘tolleranza zero’ dell’ex presidente Usa Donald Trump. A fornire il dato, la Family Reunification Task Force, che nel suo report fornisce uno dei resoconti più dettagliati di un capitolo della storia dell’immigrazione Usa che ha attirato diffuse condanne.

L’amministrazione del democratico sta rivedendo ulteriori casi, il che significa che il conteggio finale potrebbe essere ancora più alto. Il report contiene dati che finora non erano mai stati diffusi. Circa il 60% dei bambini separati dalle famiglie in base alla politica di ‘tolleranza zero’ sono del Guatemala. Il numero più alto di separazioni è stato registrato dalla Border Patrol di Yuma, in Arizona.

