Il problema legato a un provider

Riprendono lentamente a funzionare i siti esteri colpiti da un blocco in tutto il mondoò. Coinvolte media e grandi compagnie tech. In mattinata sono state raggiungibili New York Times, Cnn, Amazon, Twitch, Financial Times e il sito del governo britannico, tra gli altri. Secondo Bbc news il problema era legato al provider di cloud Fastly, al quale si appoggiano molti siti.

In diversi update, Fastly ha fatto sapere che sta “continuando a indagare sulla questione”. Gli utenti che provavano ad accedere al sito CNN.com hanno visto comparire il messaggio ‘Fastly error: unknown domain: cnn.com’. La piattaforma online Down Detector, che traccia i blackout su internet, ha comunicato: “Segnalazioni indicano che potrebbe esserci un guasto diffuso a Fastly, che potrebbe avere un impatto sul vostro.

